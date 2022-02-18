К четвергу азербайджанская нефть побила планку в 100 долларов – последний раз баррель нашей нефти продавался по этой цене в 2011 году. Но уже в пятницу утром котировки снизились на перспективах увеличения предложения из-за переговоров по ядерной сделке между США и Ираном

До этого нефть разгонялась на слухах о возможном накале конфликта между Россией и Украиной. И тем не менее, среди причин подорожания пока еще превалирует перевес растущего спроса над предложением. Потребность в нефти постепенно выходит на доковидные уровни, однако возможности стран-экспортеров уже не те – сказывается двухлетняя приостановка инвестиций в сферу нефтедобычи и последствия экологической повестки. Нефтяные компании опасаются вкладывать в отрасль, предпочитая выводить деньги уже сейчас.

Однако цены на главный экспортный ресурс нашей страны подвержены не только повышательным трендам. Очередным рисковым фактором стало намерение Вашингтона заключить новое ядерное соглашение с Тегераном, которое способно охладить нефтяной рынок. Иранские чиновники подчеркивают, что сделка должна быть в первую очередь экономически выгодной. В Тегеране надеются на дополнительные доходы за счет увеличения экспорта нефти после снятия санкций. Выход новых объемов иранской нефти на мировой рынок может понизить цены.

В Тегеране подчеркивают: важно, какие преференции получит Иран в результате сделки. «Настоящая отмена санкций означает, что Иран получит надежные и устойчивые экономические выгоды», — заявляет секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по мировому спросу на нефть на 2022 год: он вырастет не на 3,3 млн баррелей в сутки, а на 3,2 млн и составит 100,6 млн баррелей. При этом хроническое отставание стран ОПЕК+ в восстановлении добычи нефти от целевых уровней может привести к усилению волатильности на нефтяном рынке, считают аналитики агентства.

Благоприятная ценовая конъюнктура сможет активизировать бурение в США, поэтому агентство повысило прогноз по росту американской добычи до 1,2 млн баррелей в сутки. Еще около 460 тыс. баррелей в сутки могут добавить на рынок Канада, Бразилия и Гайана. Растущее предложение вкупе с ожидающимся весной укреплением доллара сыграют на снижение нефтяных индексов. Впрочем, чрезмерно высокая цена «черного золота» не есть абсолютное благо. По оценкам депутата и эксперта Вугара Байрамова, резкое подорожание создает потенциальные риски для мирового рынка нефти. С одной стороны, ценовой рост увеличит добычу в США, а с другой может способствовать образованию «пузырей» на рынке. Потому не исключено, что ценовой рост сменится падением котировок.

В январе текущего года суточная добыча нефти (включая конденсат) в Азербайджане составила 700,5 тысячи баррелей. Из них 580,9 тыс. баррелей сырой нефти и 119,6 тыс. — конденсата. По данным Государственного таможенного комитета, в прошлом году наша страна экспортировала 27 миллионов 116 тысяч тонн сырой нефти и нефтепродуктов. Это означает, что за год экспортировано 173 миллиона 271 тыс. баррелей нефти, а среднесуточный экспорт составил 427 тыс. 715 баррелей, говорит аналитик.

«Учитывая, что в госбюджете на 2022 год цена нефти установлена ​​на уровне 50 долларов, если среднегодовые котировки будут выше, полученная разница послужит росту поступлений в Государственный нефтяной фонд и увеличит наши валютные резервы. С этой точки зрения, подорожание нефти, конечно же, желательно для нефтедобывающих стран в целом. Кроме того, для большинства экспортеров энергоносителей важна стабильность на рынке нефти для оптимального притока иностранной валюты, а экономически приемлемой считается стабилизация котировок в диапазоне 75-80 долларов».

При этом перспективы ценообразования на рынке нефти зависят не только от экономических факторов. Большую роль играет политическая составляющая, а потому скачки котировок в ту или иную сторону возможны в любой момент. По мнению Байрамова, все это в очередной раз подтверждает известную истину – для нефтедобывающих стран нет иной альтернативы, как развитие сильного несырьевого сектора экономики. Приоритет за ослаблением зависимости от нефтяных доходов.