Основатель первого независимого современного театра в АзербайджанеADO Theatre – Collective – Эльмин Бадалов вновь в поисках крыши над головой. Театр был основан в 2013 году и с тех пор, несмотря на успехи, популярность и смелые решения, не раз сталкивался с различными проблемами.

В прошлом году театр отмечал свое 9-летие необычным способом, представив спектакль «Yeddinci Məkan» на территории Зимнего парка (Qış Parkı).

Из-за финансовых проблем и невозможности оплачивать арендную плату за здание, в котором временно базировался театр, Э. Бадалов в марте прошлого года принимает решение закрыть театр. Актеры растрогали своих подписчиков кадрами демонстративного выноса вещей и декораций на улицу. Была у ADO Theatre – Collective и история с разбирательством в судебными органами, когда коллектив отстаивал свое право выступать на уличных представлениях, которая довела Бадалова до обращения в Европейский суд по правам человека. В итоге театр все же добился желаемого и получил добро на уличные перфомансы.

На радостях коллектив представил сразу две постановки и обе – в самом центре Баку, на улице Низами (Торговая). Это были постановки «Ay bəri bax, bəri bax» и «Голос женщины».

Сегодня на странице Эльмина Бадалова в соцсети Facebook под хештегом ADOoda8 началась новая история борьбы за существование театра. Рассказав подписчикам о всех тяготах и проблемах, создатель ADO Theatre напомнил, что во время пандемии его коллектив вновь остался без крыши над головой, но новое место найдено, и оно, по словам, Бадалова — «волшебное и уникальное». Но чтобы это пространство, построенное 155 лет назад, было пригодно для выступлений и театральной базы, коллективу нужды дотации. С чем Бадалов и обратился к людям. На данный момент, как сообщает #, собрана сумма в 61 AZN. Цель артистов – собрать 5500 AZN. В запасе у коллектива есть еще 19 дней.

«Мы решили сделать этот шаг вместе с вами, чтобы творить для вас: вместе мы дадим новую жизнь нашему театру, собрав необходимую для аренды и ремонта помещения сумму. При входе в здание висит табличка #ADOoda8. Благотворители смогут увидеть на ней свои имена. Эта табличка станет историческим экспонатом и памятью о первой благотворительной кампании в истории театра», — подчеркнул Эльмин Бадалов в своем обращении в соцсети.