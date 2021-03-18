И ответил Вова Джо: сам такой

Такого не было со времен Карибского кризиса. Да и тогда ни один из лидеров США и СССР – ни Джон Кеннеди, ни Никита Хрущев – не делали личных выпадов в адрес своего соперника и не использовали в отношении друг друга подобного рода выражений. Правда тогда «кузькину мать» грозился показать не лично Кеннеди, а всей Америке Хрущев. Теперь же, похоже, мяч на стороне Белого дома.

Речь идет о вчерашнем заявлении американского президента Джо Байдена о том, что Владимир Путин убийца. И хотя подозрений на сей счет в мировой прессе звучало немало – это и Беслан, и Курск, и взрывы жилых зданий в российских городах, и Чечня, и Украина, и Сирия, и конкретные имена – Немцов, Литвиненко, Навальный и т.д., следует признать, что даже Рональд Рейган с его «империей зла» не озвучивал оскорбительных заявлений относительно лидеров Советов.

Потому как все равно рано или поздно любая конфронтация решается за столом переговоров. И чтобы иметь право на политический диалог, следует придерживаться дипломатического языка. Правда, Байден лично сам не употребил слово «убийца», но он утвердительно ответил на вопрос журналиста ABC, считает ли он Путина «убийцей».

Журналист фактически загнал Байдена в ловушку своим вопросом, на который тому пришлось дать утвердительный ответ, поскольку в противном случае он мог показаться уклоняющимся от ответа и, подобно Дональду Трампу, тоже мог бы прослыть лидером, потворствующим российскому президенту.

Путин же в ответ бросил, исключительно в жанре питерской подворотни – сам такой. Точнее, сказал буквально следующее – «кто как обзывается, тот так и называется». Намекнув при этом на больное воображение американского лидера — «Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы!».

По всему видно, что России, пока на ее троне сидит Путин, а в Овальном кабинете заседает Байден, не следует ожидать от США доверительных отношений, тем более личных, как это было у Рональда Рейгана с Михаилом Горбачевым или Бориса Ельцина с Биллом Клинтоном, не стоит ожидать обмена такими подарками, как катер на подводных крыльях и автомобиль последнего выпуска, как это сделали Брежнев и Никсон. Отношения ожидаются чисто прагматичные и формальные, типа — ничего личного, просто бизнес.

Байден политик опытный, прошедший и холодную войну, и перестройку, и, бесспорно, он прекрасно осознает, что, как и с СССР, с путинской Россией тоже следует не обрывать контактов. Впрочем, и сам он сказал, что есть ряд вопросов, по которым в интересах страны он готов сотрудничать. То же повторил и Путин. Остается надеяться, что американо-российский обмен колкостями не заведет две ядерные державы в политический тупик.