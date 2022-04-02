Азербайджан инвестировал в Италию 1,7 млрд долларов.

Как передает Report об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Глава МИД отметил, что Азербайджан и Италия укрепляют экономическое сотрудничество. Товарооборот в 2021 году составил порядка 10 млрд долларов.

В 2021 году по Трансадриатическому газопроводу (ТАР) Азербайджан поставил в Италию около 7 млрд кубометров газа.

В ходе сегодняшней встречи глав МИД Азербайджана и Италии также обсуждался вопрос увеличения поставок газа из Азербайджана через Трансадриатический газопровод (ТАР).

Кроме того глава МИД Азербайджана проинформировал итальянского коллегу о проектах в сфере альтернативной энергетике, которые будут реализованы на освобожденных территориях.