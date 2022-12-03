В своем документальном фильме принц Гарри и Меган Маркл заявят, что над ними издевались дворцовые чиновники, пока они жили в королевской семье. Об этом сообщает Page Six.

Инсайдер рассказал журналистам издания, что в новом сериале, который выйдет на Netflix 8 декабря, герцоги Сассекские выступят с очередным сенсационным заявлением.

«Гарри и Меган заявят, что над ними издевались во дворце. Что станет ясно, так это то, что они считают, что их испытания и невзгоды связаны с более серьезными проблемами в мире, такими как расизм. Они расскажут о том, что их интересы не волновали королевскую семью и заявят, что стали жертвами дворцовой медиа-машины», — сказал источник.

Инсайдер также предположил, что в одной из серий Меган Маркл может рассказать правду о скандале, который разгорелся после того, как сотрудники королевского дворца обвинили ее жестоком обращении.

Первые эпизоды документального фильма «Гарри и Меган» покажут на платформе Netflix 8 декабря 2022 года. (gazeta.ru)