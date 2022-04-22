Традиционно, в разгар сезона европейского песенного конкурса «Евровидение», приблизительно за месяц до его проведения официальное сообщество фанов конкурса — OGAE проводит так называемый OGAE Poll-опрос, в результате которого каждый национальный фан-клуб выявляет свою горячую десятку песен текущего года и на основании этих данных составляется всеобщий рейтинг «Евровидения» всех 44 официальных OGAE-клубов.

В эксклюзивном интервью # президент OGAE-Azerbaijan, эксперт евросонга Фариз Гасымлы рассказал о том, как проголосовали азербайджанские фаны конкурса, и поделился своими прогнозами:

— Как распределились симпатии азербайджанских фанатов конкурса «Евровидение» в этом году?

— Публикация голосов каждого клуба происходит равномерно, по расписанию — клуб за клубом, чтобы продлить интригу и дать возможность каждому клубу выбрать оптимальный момент для внутреннего голосования. В целом опрос длится приблизительно 4 недели. Результаты национальных клубов и всеобщий рейтинг распространяются на сайтах OGAE, на различных медиа-ресурсах, а также в социальных сетях. В этом году OGAE-Азербайджан опубликовал результаты 20 апреля и выстроил свою горячую десятку «Евровидения» следующим образом:

1 балл — Швейцария, 2 балла — Португалия, 3 балла — Финляндия, 4 балла — Австралия, 5 баллов — Норвегия, 6 баллов — Испания, 7 баллов — Великобритания, 8 баллов — Швеция, 10 баллов — Италия и 12 баллов – Нидерланды.

Хорошо известное правило «Евровидения» невозможности голосовать за свою страну также действует и в OGAE-голосовании. Азербайджан стал 22-й страной, проголосовавшей в данном опросе, что означает остается еще половина участников, результаты которых ожидаются до конца апреля.

— Кто лидирует в рейтинге OGAE на данный момент?

— Во всеобщем рейтинге OGAE на данном этапе лидирует Италия – с 411 баллами, на втором месте – Швеция, и на третьем – Франция. Уверен, что в этом году голосование будет очень напряженным, с максимально долгой интригой, как было в последние несколько лет, но скорее всего еще и с небольшим отрывом в баллах между главными фаворитами.

— Как в OGAE реагируют на участника от Азербайджана?

— Азербайджан, пока что, к сожалению, не получил ни одного балла в OGAE-опроснике, что, конечно, огорчает. Однако при этом стран, получивших пока что ноль баллов, кроме нас, еще 16. Кроме того, опросник OGAE часто оказывается далеким от репрезентативности общих результатов финала.

Важно отметить, что OGAE-голосование также, как и голосование пресс-центра, не учитываются в основном голосовании конкурса, но, несомненно, отражает настроения инсайдеров конкурса, выявляет фаворитов, которых наиболее активно будут поддерживать в зале. Тем не менее, хочу отметить, что наша песня имеет большой потенциал, она масштабная, красивая, передает типичные звучания данного конкурса, и при этом это сложная песня, песня, передающая историю человека. У Надира чистый, звучный голос, что является его главным ресурсом, но ему лучше еще больше доработать именно передачу песни, раскрыть ее потенциал и достичь большей гармонии с песней, что уже будет твердым залогом выхода в финал и достойного места в итоге.

— В этом году Азербайджан выступит во втором полуфинале под порядковым номером 4. Насколько данный расклад сыграет на пользу Надиру?

— Полуфинал, в котором мы участвуем в этом году, представляет сам по себе некоторую сложность в плане квалификации в финал. Сложность заключается в том, что в нем почти нет наших соседей, традиционно дававших нам значимые баллы. Также есть несколько стран, которые, я уверен априори, что пройдут, то есть уже занимают условно гарантированно свои места в проходной десятке – Швеция, Австралия, с меньшей уверенностью назову и Финляндию, Кипр, Польшу, и Мальту. Что касается порядкового номера Азербайджана в полуфинале, то и оно не дает какие-то лишние преимущества, однако если будет качественный стейджинг и Надир передаст историю и глубину песни, то успех нам гарантирован! У нас есть очень сильная песня и сильный певец, требуется только доработка перформанса. От имени клуба OGAE-Azerbaijan желаю Надиру сил и удачи, чтобы он достойно представил нашу страну на конкурсе «Евровидение-2022″!