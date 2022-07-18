Приветствую встречу в Тбилиси между министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Об этом в своем аккаунте в Twitter заявил Верховный Представитель Европейского союза (ЕС) по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

«Это важный шаг на пути к многостороннему решению. ЕС заинтересован в поддержке миролюбивого, безопасного и процветающего Южного Кавказа. Нормализация, примирение могут быть достигнуты только путем прямого диалога», — говорится в сообщении.