Как уже сообщало #, 18 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным секретарем ОБСЕ, вице-президентом Совета Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Хельгой-Марией Шмид.

В ходе беседы были затронуты вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ по теме изменения климата, проведения в этом контексте совместных мероприятий. Также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам.

Президент Ильхам Алиев отметил, что встреча с премьер-министром Армении, организованная по инициативе Канцлера Германии, была полезной и прошла в конструктивной обстановке, подчеркнул, что уже достигнуты договоренности по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, делимитации границ и проведению переговоров по мирному договору, в этой связи согласовано проведение в скором времени встречи на уровне министров иностранных дел.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, на встрече с представителями армянской общины Мюнхена также заявил, что на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Мюнхене подтверждена приверженность договоренностям, достигнутым ранее в Праге и столице ЕС Брюсселе.

«Был важный вопрос. (…) Подтверждают ли стороны достигнутые ранее договоренности в Праге и в Брюсселе (признание территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и проведение на этой основе делимитации и демаркации границ). По сути, основная фиксация этой встречи в том, что стороны привержены эти договоренностям», — сказал Пашинян.

По его словам, если договоренности будут выполняться, это будет способствовать сокращению приграничной напряженности.

«Мы с нашей стороны привержены их соблюдению», — подчеркнул армянский премьер.

Он отметил, что в скором времени встретятся главы МИД Армении и Азербайджана, после чего состоится встреча комиссий по делимитации.

«Встреча глав МИД должна касаться дальнейшего обсуждения и согласования текста мирного договора. Ряд статьей договора согласованы, ряд, которые имеют принципиальное значение, пока не согласованы. И в этом направлении должна вестись работа. И мы договорились, что проведем эту работу», — заявил Пашинян.