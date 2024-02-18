18 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным секретарем ОБСЕ, вице-президентом Совета Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Хельгой-Марией Шмид.

Также по обращению противоположной стороны 18 февраля Ильхам Алиев встретился с генеральным управляющим директором Всемирного банка Акселем Троценбургом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Аксель Троценбург передал поздравления по случаю предстоящего проведения в Азербайджане СОР29, отметив, что это является свидетельством поддержки нашей страной «зеленого» перехода и борьбы с изменением климата. Он подчеркнул, что Всемирный банк готов к сотрудничеству с Азербайджаном в этом направлении.

18 февраля в Мюнхене Ильхам Алиев также встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности Кристофом Хойсгеном и с членом фракции ХДС/ХСС Бундестага Армином Лашетом.