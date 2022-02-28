Турция полна решимости использовать полномочия, данные ей Конвенцией Монтрё в отношении движения судов в проливах, таким образом, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса между Россией и Украиной. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики.

По словам главы государства, Анкара продолжает «многогранные дипломатические инициативы с целью обеспечения мира и стабильности» в регионе.

Президент Эрдоган также подчеркнул, что Турция считает неприемлемым вторжение России на территорию Украины и высоко ценит борьбу, которую ведут украинское руководство и народ.

Глава государства сообщил, что на сегодняшний день 5 тыс граждан Турции покинули территорию Украины и перебрались на родину и другие страны. «Мы продолжим процедуры эвакуации в соответствии с существующими запросами», — добавил он.

Комментируя сложившуюся ситуацию президент Эрдоган подчеркнул, что «никто не должен сомневаться в том, что мы преодолеем кризис на севере Черного моря, как и все вызовы, с которыми в последнее время сталкивается наша страна».

В своей речи президент Эрдоган отметил, что Турция не поступится своими национальными интересами, но при этом не будет пренебрегать региональным и глобальным балансом.

Глава государства также напомнил, что Анкара всегда неукоснительно выполняла свои обязательства в рамках институтов и альянсов, частью которых она является, в первую очередь ООН, НАТО и ЕС.