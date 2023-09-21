Ожидается визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Израиль.

Как сообщает АПА, об заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы турецких журналистов на обратном пути из Нью-Йорка.

Он отметил, что в ходе встречи в Нью-Йорке с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил вопросы сотрудничества в области энергетики:

Мы коснулись преимуществ создания механизма с участием наших министров для расширения сотрудничества между двумя странами в различных сферах. С Израилем (Восточное Средиземноморье — Ред.) мы начнем бурение. Мы начнем эксплуатацию линий транспортировки энергии (природный газ — Ред.) не только в Турцию, но и из Турции в Европу, — сообщил турецкий лидер.