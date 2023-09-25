Президенты Азербайджана и Турции примут участие в открытии военного завода в Нахчыване.

Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках визита в Нахчыван.

«Мы примем участие в церемонии открытия военного завода по техническому обслуживанию и ремонту, модернизацию которого мы проводим. Этот проект также будет способствовать нашему сотрудничеству в оборонной промышленности», — подчеркнул Президент Турции.