В Актау 19-20 июля состоится I транспортный торгово-экспортный форум «Север-Юг».

Об этом сообщает Институт продвижения несырьевого экспорта АО «QazTrade».

«Форум состоится под председательством заместителя премьер-министра Казахстана Серика Жумангарина. Организатором мероприятия выступит министерство транспорта республики», — говорится в анонсе Института.

В мероприятии примут участие представители государственных органов и квазигосударственных организаций, деловые круги, железнодорожные администрации, производители, экспортеры, транспортно-логистические компании и отдельные компании из Азербайджана, Армении, Афганистана, Беларуси, Индии, Ирана, Омана, Пакистана, России, Сирии, Туркменистана, ОАЭ.

«В рамках форума состоятся обсуждения актуальных вопросов развития железнодорожных и автомобильных дорог, а также портов с участием основных игроков транспортного коридора Север-Юг», — говорится в информации.

Отдельное внимание будет уделено развитию экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции. (report)