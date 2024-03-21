Британские компании BAE Systems и Rolls-Royce cовместно с австралийской ASC Pty Ltd будут строить новые подводные лодки для ВМС Австралии.

Как передает #, об этом сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

В ведомстве отметили, что это станет важным вкладом в укрепление AUKUS — партнерства в области безопасности между правительствами Австралии, Великобритании и США.

По информации Минобороны, крупнейшая сделка по производству субмарин стала результатом многомесячных переговоров. Rolls-Royce поставит атомные силовые установки для австралийской программы подлодок SNN-AUKUS, которые появятся в 2040-х годах.

Как сообщалось ранее, Австралия и Великобритания подписали двустороннее соглашение, расширяющее партнерство в области обороны и безопасности.