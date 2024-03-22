Австралия направит Великобритании свыше $3 млрд на строительство атомных реакторов для подводных лодок в рамках партнерства AUKUS (трехсторонний военный альянс Австралии, Великобритании и США). Об этом сообщил глава австралийского оборонного ведомства Ричард Марлз.

Выступая в эфире телеканала ABC, министр отметил, что Канберра передаст Лондону более 5 млрд австралийских долларов ($3,3 млрд), «в качестве финансирования строительства ядерных реакторов для австралийских подводных лодок». «Ранее мы объявляли, что намерены инвестировать британскую и американскую промышленность, а позднее направим порядка 30 млрд австралийских долларов [$19,6 млрд] и в развитие национального военно-промышленного комплекса <…> для строительства атомных подводных лодок», — указал Марлз.

Также глава оборонного ведомства отметил, что направленные Лондону средства будут переданы заводу Rolls Royce, где и будут строиться ядерные реакторы для атомных подводных лодок Австралии. «Мы всегда ясно давали понять, что не намерены производить реакторы на своей территории», — подчеркнул министр, отметив также, что после переноса производства атомных субмарин в Австралию на верфях в Аделаиде будет строиться все, кроме реакторов, которые Канберра продолжит получать из Великобритании.