Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что парламент страны рассмотрит заявку Швеции на вступление в НАТО в октябре, сообщает Habertürk.

«Когда парламент возобновит работу, мы сделаем все необходимое, и депутаты рассмотрят заявку Швеции. Окончательное решение — за депутатами», — сказал он.

Ранее Эрдоган заявил, позитивное решение будет принято в зависимости от действий Стокгольма по достигнутым с Анкарой соглашениям, которые предполагают усиление борьбы с терроризмом.

Он добавил, что турецкая сторона ожидает от королевства выполнения данных обещаний и гарантий.