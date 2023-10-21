В Швеции ожидают, что Турция сможет ратифицировать заявку, поданную страной в НАТО, в ближайшее время. Это позволит Стокгольму вступить в альянс в течение нескольких недель.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Кабмин Швеции.

«Мы ожидаем, что ратификация Турцией заявки Швеции начнется в ближайшее время и что она будет готова в течение нескольких недель», – сказал источник в ведомстве, отметив, что уже в конце ноября в правительстве планируют поднять шведский флаг в штаб-квартире НАТО.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс в мае прошлого года. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Но заявка Швеции до сих пор не получила одобрения.