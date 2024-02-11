От Конгресса США по истечению 15 дней после официального уведомления от Белого дома не поступили возражения по поводу продажи Турции истребителей F-16.

Госдепартамент США 26 января направил Конгрессу официальное уведомление относительно продажи 40 истребителей F-16 Турции и комплектов модернизации уже имеющихся истребителей.

У Конгресса США было 15 дней для оценки и возражений после официального уведомления о продаже F-16 Турции. Срок истек накануне, в субботу, 10 февраля. Согласно законодательству, если возражений не поступило, то продажа должна быть осуществлена.

Возражение Сенату только передал сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. Документ поступил в комитет Сената по международным отношениям, но никаких действий предпринято не было.

Таким образом, срок истек и в соответствии с Законом США о контроле за экспортом вооружений (AECA), препятствий для начала процесса продаж между соответствующими учреждениями не осталось.

Согласно соответствующему законодательству, рассматриваемый срок составляет 15 дней для стран-членов НАТО и 30 дней для стран, не входящих в НАТО.

Комитет Сената по международным отношениям и Комитет по иностранным делам Палаты представителей имеют право оценивать и, если таковые имеются, возражать против продажи оружия зарубежным странам.

Оба комитета заявили об одобрении продаж Турции F-16 в тот же день, когда Госдеп направил соответствующее уведомление.

В частности, американское внешнеполитическое ведомство направило в Конгресс официальное уведомление об одобрении продажи Турции 40 истребителей F-16 Block 70 и 79 комплектов модернизации F-16.

В прошлом году некоторые члены Конгресса исключили из законопроекта о бюджете Министерства обороны США дополнительные статьи, предусматривающие продажу F-16. (Агентство Анадолу)