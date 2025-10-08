Бюро Национального собрания — высший коллегиальный орган нижней палаты парламента Франции — отклонило предложение левой оппозиции о запуске процедуры импичмента президента Эмманюэля Макрона.

Об этом сообщила газета Le Figaro.

Причиной отказа объясняется отсутствие оснований для принятия к рассмотрению запроса об импичменте Макрону, внесенного левой партией «Неподчинившаяся Франция», собравшей подписи 104 депутатов.

Досрочное прекращение полномочий президента Франции в случае невыполнения им своих обязанностей предусматривает 68-я статья Конституции. Инициаторам импичмента необходимо на первом этапе собрать подписи 58 депутатов.