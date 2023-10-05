Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём рассчитывает на скорую ратификацию Турцией заявки королевства на вступление в НАТО. Об этом он заявил в интервью телеканалу SVT.

«Поступившие из Вильнюса сигналы по-прежнему актуальны, — сказал он. — У нас есть основания следить, прежде всего, за Турцией, поскольку в Венгрии [премьер-министр] Виктор Орбан заявил, что они не будут последними в [процессе] ратификации Швеции. Все говорит о том, что мы вплотную приблизились к началу ратификационного процесса, когда все наши документы будут переданы из канцелярии президента в Анкаре в парламент с тем, чтобы тот мог начать с ними работать».

Билльстрём также подчеркнул, что ратификация поможет улучшить отношения и сотрудничество между Швецией и Турцией, в частности в областях юстиции и безопасности.

После саммита НАТО в Вильнюсе, в июле, турецкая сторона подтвердила готовность ратифицировать шведскую заявку, когда парламент Турции возобновит свою работу после летних каникул.

Что касается Венгрии, которая, как и Турция, пока что не дала окончательного согласия на вступление Швеции в альянс, то здесь в Стокгольме не видят особых проблем.

Для одобрения заявки Швеции в НАТО Турция, в частности, требует, чтобы власти этой страны на практике исполняли обновленный закон о противодействии терроризму и эффективно пресекали подобные инциденты. Протоколы о вступлении Швеции в альянс на данный момент не ратифицировали только Турция и Венгрия. (ТАСС)