Эмин Агаларов откроет в Баку магазин бренда, одежду которого носит сам

Народный артист Азербайджана, певец, композитор и бизнесмен Эмин Агаларов (EMIN) намерен привезти в Баку один из популярных молодежных брендов одежды — G Star.

Как сообщает #, об этом артист проинформировал своих подписчиков посредством своей странице в Instagram.

Где будет располагаться магазин, певец не уточнил, но зато отметил, что открытие состоится очень скоро.

Будущий бутик станет вторым магазином Агаларова в Баку. В 2014 году артист привез в Азербайджан часы U–boat. В магазине, расположенном на проспекте Нефтяников, можно приобрести как лимитированные модели, созданные основателем бренда Итало Фонтано, так и базовые наручные часы из различных коллекций. Поклонниками U-boat являются Том Круз, Дэвид Бэкхем, Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и мн. др.

Сам EMIN никогда не скрывал, что является фанатом данного бренда и близким другом его создателя. Аналогично и с G Star (G-Star Raw). Певец обожает одежду этой марки, которая занимает неотъемлемую часть его гардероба. По крайней мере, в его смарт-кэжуал луках последнего времени всегда присутствует одежда G Star, которую фанаты бренда называют олицетворением уличной моды и свободы.

Что еще намерен открыть в Баку Эмин Агаларов?

Помимо расширения Sea Breeze Resort, где уже этим летом будут представлены новые коттеджи и отель, певец рассматривает открытие в Баку благотворительного проекта «Добродомик» — кафе, где люди пенсионного возраста смогут получать бесплатные горячие обеды каждый будний день. Подобное заведение уже существует в России.

«Формат данного заведения дает возможность зарабатывать средства, за счет которых пожилые люди и получают обеды. У московского проекта есть расчетный счет, куда каждый желающий может перевести любую сумму. Основная идея заключается в том, чтобы этот концепт мог реализоваться в каждом городе. Я рассматриваю открытие и в своем родном городе Баку», — заявил артист в интервью российским СМИ.