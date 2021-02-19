Эксперты из Азербайджана и России обсудили постконфликтное развитие Нагорного Карабаха

«Тандем России и Азербайджана обеспечивает серьезную платформу и большие возможности для развития экономического сотрудничества всех государств Южного Кавказа в новых реалиях. При этом вектор регионального взаимодействия в стратегическом партнерстве двух государств обретает приоритетное значение», — участники диалоговой площадки, организованной российским политологическим центром «Север – Юг» и экспертной платформой BakuNetwork подвели итоги заседания «Азербайджан – Россия: региональный фактор в стратегии партнерства», состоявшегося в формате видеоконференции на платформе Zoom.

Как сообщает #, в мероприятии приняли участие ведущие политологи, экономисты Азербайджана, а также российские эксперты, специализирующиеся на проблематике кавказского региона.

Эксперты отметили, что ушедший год был беспрецедентно сложным для всего мирового сообщества. Однако, несмотря на эффекты, связанные с распространением в мире пандемии COVID-19, и политический диалог, и торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном развивалось достаточно динамично.

По мнению участников встречи, в краткосрочной перспективе динамику развития двустороннего сотрудничества и региона в целом будет определять главный трек – постконфликтное развитие Нагорного Карабаха.

Как отметила модератор заседания – директор экспертной платформы Baku Network Гюльнара Мамедзаде, минимизация военных рисков открывает большие возможности для развития экономического сотрудничества, потенциально выгодного для всех государств региона, а также для взаимодействия в более широких геополитических и геоэкономических форматах.

Краеугольным камнем постконфликтного развития региона станет развитие транспортной инфраструктуры.

Было отмечено, что в настоящее время Азербайджан активно работает над вопросом привлечения инвесторов к реализации новых транспортных проектов.

Основные вложения в них будут осуществляться из Баку и Москвы, — уверен старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Однако меры по формированию транзитных, субрегиональных и мультимодальных маршрутов в регионе, по мнению руководителя политологического клуба «Южный Кавказ» Ильгара Велизаде, позволяют говорить о сопряжении коридоров «Север – Юг» и «Восток – Запад», что принесет долгосрочные выгоды всем иным участникам проектов.

Для России мирный процесс и разблокирование транспортных коммуникаций – вопрос престижа на международной арене, поэтому в 2021 году на фоне ожидаемого роста активности внерегиональных игроков, мы увидим и «новое качество» российско-азербайджанского взаимодействия, как в рамках уже упомянутого развития транспортных коридоров, так и в рамках военно-технического сотрудничества и других, более глобальных проектов, считает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжамаков.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований стран ближнего зарубежья Российского института стратегических исследований Константин Тасиц среди первоочередных задач постпандемического периода выделил необходимость углубления промышленной кооперации, инвестирования в СЭЗ, промышленные техно- и агропарки, которые создаются вдоль транзитных коридоров в Азербайджане.

Эксперт также считает, что в новых реалиях Баку будет более интересен опыт работы Евразийского экономического союза и перспективы сотрудничества с ЕАЭС в мягких форматах – в качестве наблюдателя или в рамках договора о зоне свободной торговли. Это соответствует целям Азербайджана по диверсификации экономики и расширению рынков сбыта ненефтяной продукции.

В контексте влияния на регион геополитических трендов директор Института нового общества Василий Колташов выделил базовые условия формирования новой региональной повестки – принцип экономической рациональности и наличие самостоятельной администрации, работающей в интересах собственного государства без внешнего управления.

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана Арзу Нагиев и Расим Мусабеков рассказали о роли парламентской дипломатии в укреплении регионального сотрудничества, краеугольным камнем которого выступает стратегическое партнерство Азербайджана и России. По их мнению, именно запас прочности, накопленный в отношениях между двумя государствами в предыдущие годы, позволил локализовать и разрядить ситуацию на Южном Кавказе.

Политолог, эксперт Валдайского клуба Фархад Мамедов особо отметил роль России в имплементации договоренностей по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе и в углублении «постконфликтности» в регионе – формирования такой взаимозависимой среды, которая не позволит сторонам откатываться к конфронтации.

Тему влияния внерегиональных игроков в регионе осветил Фархад Ибрагимов, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», сделав акцент на «иранском кейсе».

Внушающим оптимизм признаком постконфликтного развития эксперты определили начало формирования между Азербайджаном и Арменией каналов коммуникации, которые отсутствовали на протяжении всего периода независимости.

Резюмировал дискуссию заместитель директора Русской экономической школы, профессор Азербайджанского экономического университета Эльшад Мамедов. Он напомнил, что дезинтеграционные процессы и деградация экономики постсоветского пространства начинались с событий в Нагорном Карабахе. Эксперт уверен: конфликт во многом модерировали внерегиональные игроки. Поэтому в новых реалиях стоит задача: ослабляя действие внерегиональных игроков, страны региона должны самостоятельно определять повестку и векторы развития в регионе. Прежде всего, в экономическом плане.

Участники заседания выразили удовлетворение динамикой взаимодействия экспертных сообществ России и Азербайджана и подтвердили заинтересованность в развитии коммуникационных площадок для обмена мнениями по наиболее актуальным аспектам взаимоотношений двух государств и процесса региональной интеграции, как в двустороннем, так и в межгосударственном форматах.