Азербайджан обсудил с НАТО перспективы сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщило посольство Швеции в Баку.

По информации дипмиссии, эти обсуждения состоялись в ходе встречи послов Швеции и Словакии в Баку Тобиасом Лоренцсоном и Эльчином Гасымовым с помощником президента Азербайджана — заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

«Выражаем искреннюю благодарность помощнику президента Азербайджана Хикмету Гаджиеву за полезную дискуссию о дальнейшем развитии партнерства страны с НАТО и более широкой региональной повестке дня»,- говорится в публикации.

По итогам встречи отмечено, что в 2025-2026гг функции контактных посольств НАТО в Азербайджане будут выполнять посольства Словакии и Швеции в Баку.