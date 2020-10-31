Эксперт: Женщин на фронт – свидетельство неадекватности

В Армении все-таки формируются женские подразделения. Сегодня СМИ распространили сообщение о том, что сейчас создается первая такая рота. Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян выложил кадры, как женщины проходят подготовку для дальнейшей отправки в Карабах.

Само по себе это вообще стоит разносторонней оценки. Во-первых, с этической и моральной точки зрения — как можно всерьез отправлять на смерть женщин (даже если они добровольцы), пока еще есть у этой страны хоть один мужчина? Хотя, возможно, это сигнал о том, что и из мужчин набирать уже некого. Интересно, как этот факт должны воспринять в мире. Как свидетельство того, что Армения не жалеет ради удержания чужих земель даже жизни своих женщин, матерей?

Свою оценку происходящему в беседе с #дал политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Эта информация имеет вполне определенное звучание в свете происходящих боев в Нагорном Карабахе. Ни для кого не секрет, что женские подразделения существовали в армянской армии и до войны. Речь идет о практике призыва на срочную воинскую службу, или же контрактную службу, женщин, в частности, в оккупированном Нагорном Карабахе. Это практиковалось в оккупационном корпусе, действующем в Нагорном Карабахе. Тогда это больше воспринималось как некая пропагандистская практика, с определенной подоплекой, рассчитанной скорее для «домашнего употребления». Но сейчас, когда в зоне нагорно-карабахского конфликта идут активные боевые действия, любые шаги в направлении мобилизации личного состава или же населения для ведения боевых действий имеют уже практический смысл. Здесь уже символизм отходит на второй план.

Практический смысл заключается в том, что эти женщины будут проходить соответствующий курс подготовки, видимо, наскоро – потому что ситуация на фронте развивается довольно стремительно. У них просто не будет времени для того, чтобы подготовиться основательно. И затем они будут отправляться на фронт в качестве резервистов, ополченцев, называть можно по-разному.

И высока вероятность, что они будут сталкиваться с регулярными азербайджанскими хорошо обученными военными, которые сегодня выполняют соответствующие задачи по освобождению наших территорий в зоне конфликта.

И заведомо известно, что эти женщины в таких условиях обречены на гибель. Военно-политическое руководство Армении должно понимать эту ситуацию и давать ей соответствующую оценку, адекватно воспринимать реалии, которые складываются на поле боя. Ничего хорошего им это не сулит. И вероятная смерть этих женщин целиком и полностью ложится грузом на совесть тех, кто их туда посылает.

Сегодня мы говорим об агонии в армянском руководстве, об отсутствии координации деятельности между военными структурами, о том, что принимающие решения лица не отдают себе отчета в том, что они творят, и необъективно оценивают реально складывающуюся обстановку.

Этот самый шаг по созданию женского подразделения исчерпывающе характеризует нынешнее состояние военно-политического руководства армянской армии, и является следствием его неадекватного поведения, видимо, случившегося вследствие ударов азербайджанской армии и получившего отражение в виде психологического расстройства. Это может быть также и еще один пример традиционной фанатичной войны, которая свойственна армянам. И в первую войну в Карабахе они привлекали к боевым действиям и женщин, и детей, и делалось это целенаправленно.

Проходят годы, но психология не меняется, и это особенно печально и, несомненно, губительно для их народа, для общества. Потому что последствия таких шагов тяжелым бременем ложатся на психику армянского общества. Сколько бы женщин они ни отправили – несколько человек, роту, батальон – вне зависимости от этого, все бесполезно. Все это идет от практики, применяющейся в ходе тотальной войны, когда мобилизуется все население – и женщины, и дети, и старики. В данном случае, для ведения оккупационной, захватнической войны.