Датская пивоваренная группа Carlsberg договорилась о покупке компаний-производителей напитков PepsiCo в Грузии и Армении. Об этом сообщает Reuters.

Сделка подразумевает приобретение грузинской Iberia Refreshments у компании Revery и армянской JI Pepsi Cola Bottler Armenia. Условия сторон не раскрываются. Известно, что покупка актива в Армении дополнительно требует одобрения со стороны местного правительства.

После закрытия сделок число рынков, где Carlsberg сотрудничает с PepsiCo, достигнет 17. Помимо Грузии и Армении, группа уже работает с PepsiCo в Великобритании, Ирландии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Казахстане, Кыргызстане, Лаосе и Камбодже. С 2027 года партнерство должно расшириться на Азербайджан, а с 2029 года — на Данию, Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву.

Вместе с Азербайджаном новые активы образуют единый кластер Carlsberg на Южном Кавказе. Опрошенные Reuters аналитики указывают, что для инвесторов ценность сделки заключается не столько в самих местных рынках, сколько в укреплении глобальных партнерских отношений группы с PepsiCo. (newsgeorgia)