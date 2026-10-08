Житель Джебраильского района получил ранения в результате взрыва противопехотной мины на территории села Дагмашанлы.
Об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).
Житель района Орхан Ашраф оглу Гахраманов, 2000 года рождения, подорвался на противопехотной мине, когда пас скот на неразминированной территории.
В результате взрыва он получил телесные повреждения различной степени тяжести.
По факту прокуратура Джебраильского района проводит проверку.
ANAMA, МВД и Генпрокуратура вновь призвали граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к знакам минной опасности, не прикасаться к подозрительным предметам, не заходить на незнакомые территории и не вмешиваться в работы по ограждению опасных участков.