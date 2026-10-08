Сердечный приступ у 69-летней Силии Флорес произошел еще 29 июля. Адвокаты заявляют, что ей требуется операция на сердце, восстановление после которой невозможно в тюремных условиях. По их словам, за все время пребывания под стражей Силия Флорес похудела на 11 кг и потеряла два зуба. Кроме того, во время задержания жена президента получила травмы, напомнили ее представители.