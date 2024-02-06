Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России перенесла с 7 на 8 февраля заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о регистрации на президентских выборах Бориса Надеждина от партии «Гражданская инициатива». Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.

«Члены ЦИК приняли решение перенести с 7 на 8 февраля заседание по рассмотрению вопросов о регистрации всех оставшихся выдвинутых кандидатов на должность президента России», — заявила она.

По ее словам, установленные законом сроки позволяют это сделать.