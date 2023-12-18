С завтрашнего дня можно будет подать в ЦИК Азербайджана документы, необходимые для регистрации кандидатов в президенты на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает #, согласно Избирательному кодексу, кандидат в президенты, полномочный представитель политической партии, блока политических партий должен представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации кандидата не позднее чем за 50 и не ранее чем за 30 дней до дня выборов.