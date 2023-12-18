С завтрашнего дня можно будет подать в ЦИК Азербайджана документы, необходимые для регистрации кандидатов в президенты на внеочередных президентских выборах.
Как сообщает #, согласно Избирательному кодексу, кандидат в президенты, полномочный представитель политической партии, блока политических партий должен представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации кандидата не позднее чем за 50 и не ранее чем за 30 дней до дня выборов.
Таким образом, документы, необходимые для регистрации кандидата на внеочередных президентских выборах, которые состоятся 7 февраля 2024 года, должны быть представлены в ЦИК в период с 19 декабря 2023 года до 18:00 8 января 2024 года.