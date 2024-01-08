Сегодня истекает срок подачи в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документов, необходимых для регистрации кандидатов на президентских выборах.

Как сообщает #, подача документов началась 19 декабря 2023 года.

Срок истекает в 18:00 8 января этого года.

На сегодняшний день одобрена кандидатура 17 человек на президентские выборы.

Отметим, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля.

На сегодняшний день свои кандидатуры на предстоящие выборы выдвинули 17 человек. ЦИК зарегистрировал трех кандидатов – действующего президента Ильхама Алиева от партии «Ени Азербайджан», Рази Нуруллаева от Партии национальный фронт и независимого кандидата Захида Оруджа.