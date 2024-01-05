Центральная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидатов на пост президента России главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

Слуцкий является председателем ЛДПР, а Даванков – кандидатом от партии «Новые люди». Так как оба являются представителями парламентских партий, им не нужно было собирать подписи избирателей для регистрации в качестве кандидатов.

Также ЦИК зарегистрировал доверенных лиц председателя партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича – 28 декабря члены партии выдвинули его кандидатом на президентские выборы. Так как он является кандидатом от непарламентской партии, он должен предоставить 100 тысяч подписей россиян до 31 января.

ЦИК России принял решение о проведении выборов президента в течение трех дней – с 15 по 17 марта будущего года. (svoboda.org)