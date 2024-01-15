Проведена жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени, выделенного Общественной телерадиокомпанией для агитационных кампаний кандидатов в президенты.

Как передает #, об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов на сегодняшнем заседании комиссии.

По его словам, свои агитационные кампании на Общественном телеканале кандидаты будут проводить посредством программы «Diqqət Mərkəzi Seçki», также информация будет публиковаться на страницах телерадиокомпании в социальных сетях.

Гасымов сообщил, что кандидатам будет предоставлено время по понедельникам, средам и пятницам в эфире Общественного телевидения, а по вторникам, четвергам и субботам – в эфире Общественного радио. Встречи будут проходить в формате «круглого стола» в 21:00 по местному времени.

Результаты жеребьевки следующие:

1. Независимый кандидат Захид Орудж;

2. Кандидат от партии «Великое созидание» Фазиль Мустафа;

3. Кандидат от правящей партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев;

4. Кандидат от партии «Великий Азербайджан» Эльшад Мусаев;

5. Кандидат от партии «Народный фронт целостного Азербайджана» Гудрат Гасангулиев;

6. Кандидат от партии «Национальный фронт» Рази Нуруллаев.

7. Независимый кандидат Фуад Алиев.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года.