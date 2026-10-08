В Баку снова обнаружили автобус, который ехал с открытой дверью. На этот раз в центре внимания оказался маршрут №142: пассажиры находились внутри салона, автобус продолжал движение, а дверь, которая по всем законам здравого смысла и элементарной техники безопасности должна была быть плотно закрыта, существовала в каком-то совершенно особом, независимом от этих законов состоянии.

Для общественного транспорта это, безусловно, неприятный и опасный эпизод. Для бакинской информационной хроники — почти знакомый сюжет, который время от времени возвращается на экраны под новым номером маршрута.

Случаи, когда автобусы продолжали движение с открытыми дверями, годами попадали в поле зрения СМИ. Иногда речь шла о переполненном салоне, иногда причиной называли техническую неисправность, иногда ответственность возлагалась на водителя. Менялись автобусы, перевозчики и обстоятельства, но финал оставался удивительно постоянным: видео в социальных сетях, публикации в СМИ, проверка, установление виновных и обещание принять соответствующие меры.

Можно сказать, что за эти годы вокруг открытой двери автобуса сформировался настоящий бюрократический ритуал. Причём настолько отлаженный, что при желании его вполне можно было бы включить в какой-нибудь методический сборник по реагированию на городские происшествия.

Сначала всё происходит совершенно буднично: пассажир замечает, что автобус движется с открытой дверью, и, естественно, испытывает желание хотя бы немного удивиться происходящему. Затем он вспоминает о смартфоне, который сегодня является не только средством связи, но и универсальным городским свидетелем. Несколько секунд видеозаписи — и вот уже появляется материал для социальных сетей.

После этого в дело вступают журналисты. Видео получает заголовок, публикацию, комментарии читателей и, наконец, достигает того уровня общественного внимания, при котором его замечают соответствующие структуры.

И только тогда открытая дверь, которая до этого совершенно спокойно существовала в реальном мире, приобретает ещё одно, гораздо более важное качество — она становится официально замеченной.

Дальше начинается уже знакомая часть спектакля. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, выясняется причина, определяется степень ответственности, перевозчику поручается разобраться, а к водителю принимаются соответствующие меры. Формулировка эта настолько универсальна, что способна пережить практически любое происшествие: от открытой двери до чего-нибудь значительно более серьёзного.

После принятия мер наступает тишина. Новость постепенно исчезает из ленты, автобус продолжает ходить по маршруту, а город возвращается к своим обычным делам.

До тех пор, пока где-нибудь снова не открывается дверь. И вот здесь возникает маленькая, но весьма существенная загвоздка: если предыдущий случай был разобран, виновные установлены, меры приняты и необходимые выводы сделаны, то почему тот же самый сюжет через некоторое время возвращается в новостях?

Возможно, потому, что у бюрократии есть удивительная способность отделять принятие мер от достижения результата. Меры можно принять быстро, официально и в полном соответствии с установленным порядком. А вот исчезновение самой проблемы — процесс гораздо менее предсказуемый.

В этом смысле открытая дверь оказывается чрезвычайно удобным объектом для административной работы. Она позволяет системе демонстрировать активность, не требуя от неё слишком сложного результата. Дверь открылась — последовала проверка. Проверка закончилась — последовал отчёт. Отчёт завершился — проблема считается рассмотренной. А если через месяц дверь открылась снова, это уже совершенно новый случай, который можно рассматривать с тем же самым вниманием и по той же самой процедуре.

Так возникает своеобразный замкнутый круг, в котором движение наблюдается постоянно, а конечная точка почему-то всё время отодвигается. Особенно выразительно в этой истории выглядит роль пассажира. Формально он всего лишь человек, который купил билет и хочет доехать до нужной остановки. Но фактически именно ему всё чаще приходится выполнять функции общественного контролёра. Он замечает нарушение, он достаёт телефон, он снимает происходящее, он публикует видео, а иногда именно благодаря его записи начинается официальная проверка.

Можно сказать, что пассажир получает совершенно новый набор обязанностей, о которых его никто, разумеется, не предупреждал. Помимо оплаты проезда и соблюдения правил, желательно обладать бдительностью инспектора, реакцией репортёра и навыками видеодокументалиста.

Особенно полезным становится хороший смартфон. Ведь без видеозаписи автобус может просто продолжать ехать, а с видеозаписью внезапно появляется общественный резонанс, информационный повод и необходимость дать официальный комментарий.

Получается парадоксальная ситуация: камера смартфона пассажира становится дополнительным элементом системы безопасности. Причём, судя по всему, достаточно эффективным. Там, где не сработала дверь, может сработать камера.

Разумеется, отдельные случаи имеют вполне конкретные причины. Если дверь не закрылась из-за технической неисправности, это может быть результатом поломки. Если водитель сознательно продолжил движение с открытой дверью, речь идёт уже о нарушении. Но за многочисленными отдельными объяснениями постепенно теряется гораздо более важный вопрос: почему проблема вообще продолжает воспроизводиться?

Техническая неисправность — это как раз тот случай, когда автобус должен быть остановлен, а неисправность устранена до продолжения движения. Нарушение со стороны водителя — повод для контроля и наказания. Переполненность — проблема организации перевозок. Каждая из причин требует своего решения.

Но если после всех решений через некоторое время появляется новый автобус с той же самой открытой дверью, становится очевидно, что дело уже не только в конкретном водителе или конкретной поломке. Где-то между правилами, контролем, техническим обслуживанием и реальной эксплуатацией транспорта существует зазор, в который эта дверь и продолжает открываться.

Именно поэтому особенно забавно наблюдать за тем, как вокруг каждого нового эпизода снова возникает привычная бюрократическая конструкция: «будет проведена проверка», «будут установлены обстоятельства», «будут приняты соответствующие меры». Эти формулировки звучат серьёзно, солидно и совершенно убедительно — особенно если не задаваться одним простым вопросом: а что изменится после того, как все эти меры будут приняты?

Потому что пассажиру, стоящему возле открытой двери движущегося автобуса, совершенно неважно, сколько пунктов будет в итоговом отчёте и насколько обстоятельно будет изучена ситуация. Ему хотелось бы гораздо более прозаической вещи — чтобы дверь была закрыта. Причём желательно до того, как автобус тронется.

В этом и заключается вся прелесть бюрократического абсурда. Для решения проблемы, которая технически сводится к принципу «открыто — не едем, закрыто — едем», постепенно вырастает целая инфраструктура реагирования: пассажир, смартфон, социальные сети, журналисты, официальные комментарии, проверки, перевозчики, водители и соответствующие меры. Не хватает только специального ведомственного праздника — Дня закрытой двери.

Можно было бы, например, ежегодно подводить итоги: сколько дверей открывалось в течение года, сколько проверок проведено, сколько водителей наказано и сколько раз перевозчикам поручали принять меры. Отдельной строкой можно было бы указывать количество дверей, которые после этого действительно перестали открываться во время движения. Последняя цифра, возможно, оказалась бы самой интересной.

Потому что безопасность общественного транспорта начинается не с пресс-релиза и не с проверки после того, как видео разошлось по социальным сетям. Она начинается с простого механизма, который не позволяет автобусу двигаться в опасном состоянии. Если дверь не закрылась, автобус должен остановиться. Не после публикации видео, не после звонка журналиста и не после того, как соответствующая структура проведёт проверку, а сразу.

Это настолько очевидно, что превращать такую мысль в сложную административную концепцию даже немного неловко. Хотя, возможно, именно здесь и скрывается решение: поручить разработку концепции, создать рабочую группу, подготовить проект рекомендаций и после его рассмотрения принять соответствующие меры. Главное — не забыть проверить, закрылась ли дверь.

А если не закрылась — ничего страшного. В Баку всегда найдётся пассажир со смартфоном, журналист, готовый написать об этом, и чиновник, который после публикации сможет сообщить, что ситуация взята под контроль. Остаётся надеяться только на одно: чтобы до следующей проверки автобус успел доехать с закрытой дверью.

Автор

Заур Нурмамедов