Лидер КНДР Ким Чен Ын запустил первый в Северной Корее телесериал о любви и ошибках партии. Об этом сообщает Wall Street Journal.

22-серийный телепроект называется «Новая весна на равнинах Пэхэка», его выход Ким Чен Ын одобрил лично. Главный герой — чиновник, которого вместе с семьей отправляют из города в деревню для налаживания производства продуктов. Его жена страдает от плохой инфраструктуры и слабой школы для сына.

В сюжете фигурируют семейные ссоры и коррупция — герои впервые на северокорейском экране проявляют открытые чувства друг к другу и дают взятки.

Как рассказал профессор южнокорейского университета Донгсо Кристофер Мандэй, такой контент — часть новой тактики в КНДР: признавать проблемы и внушать зрителю мысль, что только существующий строй поможет их преодолеть.