Мир входит в период, когда соперничество США и Китая уже невозможно объяснять исключительно торговой войной или борьбой за лидерство в отдельных технологических отраслях. Как отмечает Financial Times, нынешняя конкуренция всё больше напоминает новое «Большое противостояние» XIX века, только вместо борьбы Британии и России за влияние в Центральной Азии сегодня Вашингтон и Пекин конкурируют за порты, транспортные коридоры, цепочки поставок, цифровые стандарты, искусственный интеллект и финансовую инфраструктуру. Это принципиально меняет значение географии: страна, расположенная между крупными рынками, получает возможность превратиться из периферии мировой экономики в один из элементов глобальной стратегии.

Китай за последние десятилетия создал инфраструктурное присутствие, которое уже нельзя рассматривать только как экономическую программу. «Один пояс — один путь» превратился в систему железных дорог, портов, промышленных зон и логистических маршрутов, связывающих Китай с Европой, Ближним Востоком и Африкой. Поэтому сегодня Пекин конкурирует с Вашингтоном не только за объём экспорта, но и за саму архитектуру движения товаров. Кто контролирует инфраструктуру, через которую проходят контейнеры, энергия и цифровые данные, тот получает долгосрочное геоэкономическое влияние. Именно поэтому порты, железные дороги и транспортные узлы становятся такими же важными инструментами XXI века, какими в прошлом были военные базы и крепости.

США при этом сохраняют совершенно другие преимущества. Вашингтон обладает огромным финансовым влиянием, долларовой системой, крупнейшими технологическими корпорациями, ведущими университетами и союзнической сетью, которую Пекину пока крайне трудно воспроизвести. Но проблема для Америки заключается в том, что Китай постепенно создаёт собственные альтернативные экономические и технологические экосистемы. Конкуренция распространяется уже на искусственный интеллект, полупроводники, телекоммуникации, стандарты и цифровые платформы. В этом смысле особенно показательно, что даже AI рассматривается сегодня не просто как коммерческая технология, а как элемент национальной безопасности и глобального влияния.

И здесь возникает новая карта Евразии. Если в прошлом главным вопросом было, по какому маршруту нефть или газ попадут на мировой рынок, то теперь всё большее значение приобретает вопрос: по какому маршруту товары из Китая попадут в Европу? Морской путь остаётся доминирующим, но он зависит от узких мест, политической нестабильности и географических рисков. Поэтому альтернативные сухопутные и мультимодальные маршруты получают совершенно иное стратегическое значение. Средний коридор — от Китая через Центральную Азию, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию к европейским рынкам — именно в этой новой системе оказывается особенно интересным.

Для Азербайджана это уже не абстрактная геополитическая теория. Страна фактически находится на пересечении нескольких транспортных и энергетических направлений. Официально Средний коридор рассматривается как маршрут, соединяющий Китай и Европейский союз через Центральную Азию, Кавказ и Турцию; его азербайджанский участок включает Каспийское направление и порт Алят, а железная дорога Баку–Тбилиси–Карс является одним из ключевых элементов этой системы. Более того, Всемирный банк в сентябре 2026 года заявил, что инвестиции в железные дороги, порты и логистику Транскаспийского маршрута потенциально способны более чем утроить объёмы торговли по коридору, сократить время перевозок вдвое и создать до 2 миллионов дополнительных рабочих мест к 2040 году при проведении необходимых реформ.

Особенно важно, что Азербайджан пытается не просто стать территорией, через которую проходят китайские грузы. Баку стремится превратить своё географическое положение в самостоятельный экономический актив. Это означает развитие портовой инфраструктуры, железных дорог, таможенных механизмов, складской логистики, цифровых систем и производственных зон. В 2024 году из различных китайских портов по Среднему коридору в Азербайджан было отправлено 358 блок-поездов, а в перспективе планируется довести этот показатель до тысячи поездов. Если эти тенденции будут сопровождаться развитием внутренней промышленности и логистики, Азербайджан сможет зарабатывать не только на транзите, но и на переработке, хранении, страховании, финансировании и обслуживании международной торговли.

При этом принципиально важно не превращать отношения с Китаем в зависимость. Именно здесь для Баку появляется редкая возможность проводить многовекторную геоэкономическую политику. Китай заинтересован в надёжном выходе к европейским рынкам, Европа заинтересована в диверсификации транспортных маршрутов, Турция заинтересована в укреплении собственного положения как евразийского транспортного центра, а США заинтересованы в создании устойчивых альтернатив маршрутам, которые чрезмерно зависят от конкурентов или нестабильных регионов. Интересы этих игроков не совпадают полностью, но Средний коридор способен пересекать их интересы.

Показательно, что сотрудничество Азербайджана с Китаем уже вышло далеко за рамки обычной торговли. В совместных документах Баку и Пекин закрепили готовность развивать Средний коридор, укреплять безопасность производственных и транспортных цепочек, расширять инвестиции и сотрудничество в энергетике, высоких технологиях и искусственном интеллекте. В сентябре 2026 года президент Ильхам Алиев вновь подчеркнул динамичное развитие отношений с Китаем в экономике, торговле, транспорте, логистике, энергетике и инвестициях, отдельно связав китайскую инициативу «Пояс и путь» с развитием Среднего коридора.

Но наиболее интересным становится другое: Азербайджан одновременно укрепляет транспортное сотрудничество и с Соединёнными Штатами. В стратегическом партнёрстве Баку и Вашингтона отдельно выделено развитие Среднего коридора, включая транспортную, энергетическую и цифровую инфраструктуру, торговлю, таможенное сотрудничество и мультимодальную логистику. В документе также фигурирует TRIPP — проект региональной связности, который должен соединить основную часть Азербайджана с Нахчываном и одновременно открыть новые возможности для международной торговли. Таким образом, один и тот же географический узел становится интересен и Китаю, и США, но по разным причинам.

Именно поэтому Баку получает возможность играть значительно более серьёзную роль, чем просто «транзитная страна». Если Китай видит в Азербайджане часть своего сухопутного выхода к Европе, а США — элемент более диверсифицированной евразийской инфраструктуры, то рациональная стратегия Азербайджана заключается не в выборе между Вашингтоном и Пекином, а в использовании конкуренции крупных держав для собственного развития. Это требует очень тонкой дипломатии: сотрудничать с Китаем, не становясь зависимым от китайского капитала; расширять отношения с США, не превращая экономику в инструмент антикитайской политики; одновременно укреплять связи с Турцией, Центральной Азией и Европой.

Здесь особенно важна роль Каспийского моря. Азербайджан может оказаться своеобразным «мостом» между двумя гигантскими экономическими пространствами — китайско-центральноазиатским и европейским. В прошлом геополитическая ценность Каспия главным образом связывалась с нефтью и газом. В будущем к энергетической функции может добавиться логистическая, промышленная и цифровая. Именно поэтому развитие портов, железнодорожной сети, современных таможенных механизмов и цифровой инфраструктуры становится вопросом уже не просто экономики, а национальной стратегии.

Однако у этой возможности существует и обратная сторона. Чем важнее становится Средний коридор, тем больше внимания к нему будут проявлять крупные державы. Любой транспортный узел неизбежно становится объектом конкуренции, лоббизма и политического давления. Поэтому Азербайджану необходимо заранее создавать такую модель, при которой ни одна внешняя сила не сможет получить монопольный контроль над критической инфраструктурой. Государственный контроль над стратегическими объектами, прозрачные правила для иностранных инвесторов, диверсификация партнёров и развитие собственного технологического потенциала здесь становятся не менее важными, чем строительство новых железных дорог.

Главный вывод заключается в том, что новый Шёлковый путь уже строится, но он совершенно не похож на древний маршрут караванов. Сегодня по нему движутся контейнеры, данные, электроника, энергетические ресурсы, капиталы и технологии. США и Китай будут продолжать соперничать за правила этой новой системы, а страны между ними получат необычную возможность повысить собственный вес. Для Азербайджана это исторический шанс превратить географию в экономическую силу. Если Баку сумеет одновременно развивать Средний коридор, укреплять отношения с Китаем, США, Турцией, Центральной Азией и Европой и при этом сохранять самостоятельность решений, то страна может оказаться не на обочине нового глобального противостояния, а непосредственно на одном из его важнейших перекрёстков. И тогда древний Шёлковый путь действительно получит современное продолжение — уже через Баку.

Агиль Гахраманов