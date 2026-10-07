В Азербайджане отношение к пожилым родителям традиционно было не просто семейной обязанностью, а одним из важнейших нравственных принципов. Забота о матери и отце воспринималась как естественная часть жизни взрослого человека: дети должны были находиться рядом, помогать по хозяйству, сопровождать родителей к врачу, поддерживать их материально и просто быть рядом тогда, когда возраст начинал ограничивать самостоятельность. Но общество меняется, и вместе с ним меняется расстояние между поколениями. Молодые люди переезжают из районов в Баку, уезжают на работу в другие города и страны, создают собственные семьи, строят карьеру, выплачивают кредиты и решают жилищные проблемы. Родители при этом остаются в родном доме, иногда за сотни или тысячи километров от своих детей. Так возникает новая семейная реальность, в которой любовь и ответственность остаются прежними, а возможность ежедневно находиться рядом становится всё более сложной.

Эта проблема особенно важна потому, что старение населения постепенно превращается не только в медицинский или пенсионный, но и в социальный вопрос. По данным Государственного комитета статистики Азербайджана, на 1 января 2026 года в стране насчитывалось около 1,099 млн пенсионеров, что составляло 10,7 процента населения. Средний размер назначенной месячной пенсии достиг 541,6 маната. За этими цифрами находятся миллионы семейных историй: кто-то живёт с детьми и внуками, кто-то продолжает самостоятельно вести хозяйство, кто-то получает помощь от детей, живущих в другом городе, а кто-то практически ежедневно ждёт телефонного звонка от сына или дочери, которые давно уехали. Поэтому вопрос о старости нельзя сводить только к размеру пенсии. Человеку в пожилом возрасте нужны не только средства к существованию, но и ощущение безопасности, общения, востребованности и уверенности в том, что в критический момент рядом окажется тот, кто поможет.

Современная азербайджанская семья поэтому сталкивается с непростым парадоксом. Молодой человек может уехать именно ради семьи: найти более высокооплачиваемую работу, обеспечить родителей финансово, приобрести жильё, оплатить лечение или дать детям образование. Но тот же самый отъезд физически отделяет его от матери и отца. Деньги можно отправить переводом, лекарства заказать через интернет, коммунальные услуги оплатить дистанционно, продукты доставить на дом, но невозможно через телефонную связь заменить присутствие человека рядом. Нельзя дистанционно открыть дверь врачу, если родителю стало плохо ночью, невозможно заметить по голосу каждое изменение самочувствия, а видеозвонок, каким бы удобным он ни был, всё-таки не заменяет обычного семейного разговора за одним столом. Поэтому сегодня всё чаще возникает вопрос: что именно считать заботой — материальную помощь, постоянные звонки, регулярные приезды или совместную жизнь под одной крышей?

При этом было бы неправильно превращать эту тему в обвинение молодых людей. Фраза «дети бросили родителей» зачастую слишком проста для реальной жизни. Молодой человек может работать в Баку, потому что в родном районе у него нет подходящей работы. Он может находиться за границей, потому что там его заработок позволяет гораздо больше помогать семье. Он может жить отдельно, потому что собственная семья и дети требуют отдельного жилья. Более того, иногда именно родители сами убеждают своих детей уехать и строить будущее: «Ты должен работать, мы справимся». За такой фразой нередко скрывается родительская любовь, желание не быть обузой и стремление дать детям возможность жить лучше. В результате возникает парадоксальная ситуация: родители продолжают защищать своих взрослых детей от чувства вины даже тогда, когда сами уже нуждаются в помощи.

Особенно болезненной становится разница между финансовой и эмоциональной поддержкой. Родители могут регулярно получать от детей деньги, продукты, лекарства и другие необходимые вещи, но при этом чувствовать одиночество. И наоборот, взрослый сын или дочь могут жить в одном городе с родителями, но приезжать редко, постоянно откладывать разговор, ссылаться на работу и нехватку времени. В этом смысле расстояние между поколениями измеряется не только километрами. Иногда человек находится за границей и каждый вечер разговаривает с матерью по телефону, знает о её самочувствии, следит за лекарствами и каждый месяц приезжает. А иногда сын живёт в соседнем районе, но родитель неделями его не видит. Современная семья поэтому вынуждена заново определять само понятие присутствия.

Отдельного внимания заслуживает положение пожилых женщин. Во многих азербайджанских семьях именно женщина на протяжении десятилетий была центром домашней жизни: она воспитывала детей, поддерживала мужа, занималась хозяйством, принимала гостей, помогала родственникам. Когда дети вырастают и разъезжаются, привычная социальная роль постепенно меняется. После смерти супруга или его ухода на пенсию круг общения может ещё больше сузиться. Дом, который когда-то был наполнен голосами детей, внуков и родственников, становится значительно тише. Поэтому проблема старости — это не только вопрос материального обеспечения. Это ещё и вопрос того, каким образом общество может сохранить социальную активность пожилого человека, чтобы он не чувствовал, что после завершения трудовой жизни его роль закончилась.

И здесь важно отметить, что государственная система социальной защиты в Азербайджане постепенно расширяет поддержку людей, которые не могут рассчитывать на ежедневную помощь родственников. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в 2025 году более 3,2 тысячи человек получали услуги на дому, причём почти 3 тысячи из них были пожилыми людьми. Социальные работники посещали одиноких пожилых граждан дважды в неделю, помогая с бытовыми вопросами, приобретением необходимых вещей и другими потребностями. Сегодня система предусматривает также социальную, психологическую и правовую помощь, а соответствующие услуги могут предоставляться одиноким пожилым людям и пожилым супругам, которые не проживают вместе с трудоспособными родственниками. Это важный сигнал: государство постепенно признаёт, что в современном обществе забота о пожилых людях не может полностью оставаться исключительно частным делом семьи.

Однако государственная помощь не должна восприниматься как замена семье. Государство может обеспечить социального работника, медицинскую или бытовую поддержку, создать условия для достойной жизни, но оно не может заменить сына, который приходит к матери вечером, или дочь, которая разговаривает с отцом за чашкой чая. Поэтому речь должна идти не о выборе между семьёй и государством, а о формировании системы, в которой они дополняют друг друга. Если дети находятся далеко, социальные службы способны помочь с бытовыми вопросами. Если человеку требуется медицинская поддержка, он должен иметь доступ к соответствующей системе здравоохранения. Если проблема связана с одиночеством, необходимы социальные и культурные программы, позволяющие пожилым людям оставаться частью общественной жизни.

В этом отношении особенно важен переход от представления о пожилом человеке как о «иждивенце» к пониманию старшего поколения как полноценной части общества. Пожилой человек — это не только тот, кому требуется помощь. Это человек с огромным жизненным опытом, профессиональными знаниями, памятью о своей семье, городе и стране. Именно поэтому программы активного долголетия имеют значение не меньше, чем пенсионные выплаты. Министерство труда и социальной защиты отмечает, что в Азербайджане реализуются инициативы, направленные на активное и здоровое старение, а социальные службы предоставляют пожилым людям не только бытовую, но и социально-психологическую, правовую и культурную поддержку. Задача общества заключается не в том, чтобы просто обеспечить пожилому человеку существование, а в том, чтобы сохранить за ним возможность общаться, принимать решения, заниматься любимым делом и чувствовать себя нужным.

При этом различия между Баку, крупными городами и районами страны также способны становиться всё более заметными. В небольшом населённом пункте рядом с пожилым человеком зачастую остаются родственники, соседи и люди, которых он знает десятилетиями. В мегаполисе ситуация может быть совершенно иной: вокруг тысячи людей, но социального контакта почти нет. Человек может проживать один в многоквартирном доме, ежедневно видеть соседей в лифте и при этом не иметь человека, которому можно позвонить в случае проблемы. Именно поэтому урбанизация и внутренняя миграция постепенно меняют не только рынок труда или жилищный вопрос, но и структуру семейной поддержки. Когда молодёжь уезжает из районов, вместе с ней перемещается значительная часть активной рабочей силы, а возрастная структура оставшегося населения может постепенно меняться.

Самое сложное в этой истории — найти баланс между традицией и новой реальностью. Азербайджанская традиция уважения к родителям не должна исчезать только потому, что изменилась экономика. Но и требовать от каждого молодого человека обязательного проживания с родителями независимо от обстоятельств было бы несправедливо. Взрослый человек имеет право строить собственную семью, карьеру и жизнь. Родитель имеет право на заботу и уважение. Поэтому современная семейная модель должна искать новые формы близости: регулярные приезды, ежедневную связь, совместное принятие решений, организацию медицинской помощи, финансовую поддержку, участие в жизни внуков и, самое главное, понимание того, что родительское одиночество нельзя измерить только наличием денег на банковском счёте.

В конечном счёте вопрос «кто должен заботиться о пожилых родителях?» не имеет одного ответа. Семья остаётся главным источником человеческой поддержки, но государство должно создавать условия, при которых человек не окажется без помощи, если дети физически не могут быть рядом. А взрослые дети должны понимать, что забота — это не обязательно отказ от собственной жизни и не обязательно постоянное совместное проживание. Иногда забота заключается в простом телефонном звонке, иногда — в поездке через полстраны, иногда — в оплате лечения, а иногда в нескольких часах, проведённых рядом без телефона и без спешки. Раньше расстояние между поколениями измерялось километрами, сегодня его всё чаще измеряет внимание. И, возможно, главная задача нового Азербайджана заключается не в том, чтобы вернуть старую модель семьи, а в том, чтобы сохранить её главное достоинство — ощущение, что человек не остаётся один тогда, когда больше всего нуждается в близких.

Агиль Гахраманов