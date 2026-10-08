Рынок труда Азербайджана в последние годы меняется гораздо быстрее, чем это иногда кажется по официальным показателям занятости. На макроуровне картина выглядит достаточно устойчивой: по состоянию на 1 августа 2026 года в стране насчитывалось 1,781 миллиона наёмных работников, из которых 836,9 тысячи были заняты в государственном секторе и 944,2 тысячи — в негосударственном. Средняя номинальная заработная плата за январь–июль 2026 года достигла 1176,7 маната, увеличившись на 7,2 процента в годовом выражении. Эти цифры говорят о том, что рынок труда не находится в состоянии кризиса. Но за ними скрывается другая тенденция: сама модель работы становится более разнообразной, а понятие стабильной занятости постепенно меняется. Для одного человека стабильность по-прежнему означает трудовой договор, фиксированную зарплату и социальные гарантии. Для другого — это несколько заказчиков, работа через интернет, частичная занятость, собственный небольшой бизнес или заработок через цифровую платформу. В итоге сегодня проблема заключается уже не только в наличии рабочего места, а в том, насколько предсказуемы доходы, насколько защищён человек и сможет ли он сохранить своё положение на рынке труда через пять или десять лет.

Особенность нынешней ситуации в том, что рост официальной занятости не обязательно означает исчезновение нестабильной работы. Государственная статистика в первую очередь показывает зарегистрированный рынок наёмного труда, тогда как современная экономика включает гораздо более широкий круг работников: индивидуальных предпринимателей, самозанятых, людей, выполняющих услуги по гражданским договорам, сезонных работников, фрилансеров и тех, кто получает доход одновременно из нескольких источников. Поэтому две совершенно разные жизненные ситуации могут формально находиться рядом: человек с постоянной работой в крупной компании и специалист, который ежемесячно собирает свой доход из пяти-шести заказов. Оба работают, но уровень их экономической защищённости совершенно различен. Именно поэтому сегодня всё чаще обсуждается не просто занятость как таковая, а качество занятости. Международная организация труда подчёркивает, что цифровые платформы создают новые возможности для заработка и формализации, но одновременно могут сопровождаться дефицитом социальных гарантий, коллективной защиты и предсказуемости доходов.

В Азербайджане сохраняется значительный традиционный сектор занятости, однако структура спроса на работников постепенно меняется. По официальным данным, крупнейшими направлениями среди наёмных работников остаются торговля и ремонт транспортных средств, образование, промышленность, здравоохранение и социальные услуги, строительство, государственное управление, транспорт и складская деятельность. При этом особенно интересен рост значения тех сфер, где человеческий капитал непосредственно связан с технологиями и профессиональными знаниями: информация и связь, профессиональная, научная и техническая деятельность, финансы и страхование. Средняя заработная плата в этих направлениях обычно заметно выше общенационального уровня. Это создаёт новое разделение рынка труда: с одной стороны, существуют рабочие места, где главным преимуществом остаётся физический труд и присутствие работника на конкретном объекте, а с другой — профессии, в которых ценятся знания, цифровые навыки, иностранные языки, аналитическое мышление и способность работать дистанционно. Таким образом, рынок начинает всё сильнее вознаграждать не только готовность работать, но и способность быстро перестраиваться под новые требования.

Особое место в этой трансформации занимает фриланс. Ещё недавно для многих азербайджанцев работа воспринималась как привязка к конкретному предприятию, офису или учреждению, тогда как сегодня специалист может продавать свои навыки непосредственно заказчику, в том числе за пределами страны. Программисты, дизайнеры, переводчики, специалисты по рекламе, видеомонтажу, цифровому маркетингу, аналитике и созданию контента уже не обязательно нуждаются в традиционном работодателе. Их рабочим местом становится компьютер, а рынок труда — фактически международным. Это особенно важно для молодых специалистов, поскольку один профессиональный навык может приносить доход одновременно от местного и зарубежного заказчика. Но у этой свободы есть обратная сторона: отсутствие гарантированного объёма заказов, необходимость самостоятельно искать клиентов, вести переговоры, контролировать оплату, самостоятельно думать о налогах и социальных отчислениях. Фриланс даёт человеку больше автономии, но одновременно переносит на него значительную часть рисков, которые раньше находились на стороне работодателя.

Следующий этап этой трансформации связан с платформенной экономикой. Такси, доставка, онлайн-торговля, курьерские услуги, краткосрочные задания и цифровые сервисы создают рынок, где человек получает доход не обязательно от постоянного работодателя, а от множества отдельных операций. На первый взгляд это кажется идеальной формулой свободы: можно самому выбирать время, совмещать несколько источников дохода и быстрее входить в рынок труда. Но платформа способна создать и новую форму зависимости. Работник может формально считаться независимым, хотя фактически его доход зависит от алгоритма, рейтинга, количества заказов, комиссий и правил цифровой системы, на которые он почти не влияет. Именно поэтому в июне 2026 года Международная конференция труда приняла Конвенцию МОТ №193 о достойном труде в платформенной экономике, призванную укрепить защиту таких работников и содействовать формализации платформенной занятости. Этот процесс показывает: проблема нестандартной работы стала уже не национальной, а глобальной.

Для Азербайджана особенно важен вопрос неформального рынка труда. Он существует не как отдельная экономика, а параллельно с официальной, переплетаясь с ней. Человек может иметь официальную работу и одновременно брать частные заказы, заниматься мелкой торговлей, выполнять ремонтные работы или получать дополнительный доход без полноценного оформления. Для бизнеса неформальная занятость иногда становится способом снизить издержки, а для самого работника — возможностью быстро найти заработок. Но долгосрочная цена такой модели может быть высокой. Неоформленная работа означает меньшую защищённость при болезни, потере дохода, несчастном случае или старости. Человек может получать деньги сегодня, но не формировать достаточную социальную защиту на будущее. Поэтому борьба с неформальностью — это не только вопрос контроля со стороны государства, но и вопрос того, насколько формальная экономика способна предложить человеку условия, при которых официальное трудоустройство действительно выгоднее неформального.

В последние годы государство последовательно расширяет инструменты активной политики занятости, и это важный фактор, который нельзя игнорировать. В 2025 году Государственное агентство занятости охватило активными мерами 567 тысяч человек, из них 189 тысяч получили подходящую работу, 16,8 тысячи были вовлечены в программу самозанятости, а 18,4 тысячи безработных прошли профессиональное обучение. За счёт программы самозанятости люди получают возможность создавать небольшие семейные предприятия, а сама программа постепенно расширяется по направлениям деятельности. Это принципиально важный подход: государство пытается не только регистрировать безработного, но и превращать его в экономически активного человека. При этом самозанятость нельзя автоматически считать полной заменой стабильной занятости. Малый бизнес может приносить доход и создавать рабочие места, но одновременно зависит от спроса, конкуренции, цен, доступа к финансированию и способности предпринимателя пережить слабые месяцы.

Отдельная проблема — разрыв между средней зарплатой и реальным ощущением достатка. Средняя номинальная заработная плата в Азербайджане растёт, и это безусловно положительный показатель. Однако средняя зарплата не показывает, сколько получает типичный работник, и не отражает различия между регионами, отраслями и профессиями. Если в добывающей промышленности, финансах, информации и связи или профессиональной деятельности доходы значительно выше среднего, это не означает, что аналогичный уровень заработка доступен человеку, занятому в торговле, бытовых услугах, строительстве или части сферы обслуживания. Поэтому для общества гораздо важнее становится не просто средний показатель, а вопрос о том, насколько широкий слой работников способен получать устойчивый доход, позволяющий содержать семью, оплачивать жильё, образование и медицинские расходы и одновременно создавать финансовый резерв.

Особенно заметно изменение отношения к работе у молодого поколения. Для части молодых азербайджанцев уже недостаточно просто получить должность в известной организации. Они хотят гибкости, возможности удалённой работы, роста дохода и перспективы выйти на международный рынок. Это создаёт конкуренцию традиционной модели работодателя, который предлагает должность, фиксированный график и ограниченную карьерную лестницу. Теперь специалист всё чаще спрашивает не только «где работать?», но и «какие навыки позволят мне зарабатывать независимо от одного работодателя?». Такой подход способен стать серьёзным преимуществом для экономики, поскольку формирует более мобильную рабочую силу. Но существует и риск: если рынок не будет создавать достаточно качественных рабочих мест для образованных молодых людей, усилия государства и семей, вложенные в образование, могут не превращаться в соответствующий экономический результат.

Меняется и положение женщин на рынке труда. По предварительным данным за 2025 год, женщины составляли 48,1 процента занятого населения Азербайджана, однако их доля среди индивидуальных предпринимателей была заметно ниже — 23,7 процента. Это показывает, что участие женщин в рынке труда является значительным, но переход от наёмной занятости к предпринимательству и независимой экономической деятельности происходит неравномерно. Здесь важны не только формальные возможности, но и доступ к капиталу, цифровым навыкам, профессиональным сетям, детским учреждениям и гибким формам работы. Именно поэтому дистанционная занятость и фриланс могут стать для женщин не просто модным форматом, а инструментом расширения экономической самостоятельности. Однако и здесь гибкость должна сочетаться с защитой прав, иначе «свободный график» рискует превратиться в постоянную доступность и работу без чётких границ.

Для регионов проблема имеет ещё одно измерение. В Баку и крупных городах выбор рабочих мест шире, сильнее развиты услуги, цифровые профессии, корпоративный сектор и международный бизнес. В регионах значительная часть занятости по-прежнему связана с торговлей, строительством, сельским хозяйством, коммунальными и локальными услугами. Поэтому цифровизация рынка труда способна одновременно уменьшать и увеличивать региональный разрыв. Она уменьшает его, если человек из района получает возможность работать на столичную или зарубежную компанию дистанционно. Но она увеличивает его, если качественный интернет, цифровые навыки, профессиональное образование и доступ к технологиям остаются значительно более доступными в крупных городах. Следовательно, будущая политика занятости должна быть ориентирована не только на создание рабочих мест как таковых, но и на создание условий, позволяющих человеку из любого региона конкурировать за качественную работу.

Азербайджан постепенно переходит от вопроса «есть ли у человека работа?» к гораздо более сложному вопросу «какая это работа и насколько она защищает его будущее?». Наёмная занятость остаётся фундаментом экономики, государство расширяет программы трудоустройства, обучения и самозанятости, а средняя зарплата продолжает расти. Но одновременно появляются новые формы труда, в которых стабильность заменяется гибкостью, а гарантированный доход — возможностью самостоятельно создавать несколько источников заработка. Это не обязательно плохая тенденция. Напротив, более мобильный и цифровой рынок способен дать Азербайджану новые возможности, особенно в сфере услуг, технологий и международной удалённой работы. Однако настоящий успех будет определяться тем, удастся ли соединить свободу выбора с социальной защитой. Человек должен иметь возможность стать фрилансером, предпринимателем или платформенным работником не потому, что он вынужден соглашаться на любую форму заработка, а потому, что современная экономика действительно предлагает ему выбор. Именно тогда гибкий рынок труда перестанет быть синонимом нестабильности и станет одной из опор новой экономической модели страны.

Автор

Агиль Гахраманов