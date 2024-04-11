Турция рядом с Азербайджаном для защиты стабильности на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер в ходе поездки в Шанлыурфу.

Он отметил, что Турция продолжит поддержку справедливой борьбы Азербайджана, как и в случае с другими дружественными и братскими странами.

«Мы вносим свой вклад в региональную и международную безопасность и мир», — сказал Гюлер.

Он напомнил, что Турция приложила серьезные усилия для решения карабахской проблемы: «Мы также работаем над решением проблем в Ливии и Украине».