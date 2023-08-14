Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудило намерение мятежников, захвативших власть в Нигере, предъявить обвинение в государственной измене свергнутому президенту Мохамеду Базуму, говорится в заявлении сообщества.

«ЭКОВАС осуждает этот шаг, так как он представляет собой еще одну форму провокации и противоречит желанию военных властей в Нигере восстановить конституционный порядок мирными способами, о котором сообщалось ранее», — говорится в заявлении, опубликованном в понедельник.

В нем отмечается, что Базум является демократически избранным президентом республики, сообщество считает арест главы государства незаконным и призывает освободить его.