Администрация Трампа планирует связать вакцины от коронавируса со смертью 25 детей при рассмотрении ограничений на вакцинацию американцев.

Об этом сообщили The Washington Post четыре источника, знакомых с ситуацией, на условиях анонимности, передает theins.ru.

Выводы, как пишет издание, вероятно, основаны на информации из федеральной Системы сообщений о побочных эффектах вакцин (VAERS), которая содержит непроверенные отчеты, поданные любыми лицами: пациентами, врачами, фармацевтами или даже теми, кто видел сообщение в социальных сетях. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) подчеркивают, что база данных не предназначена для оценки того, вызвала ли прививка смерть, — такой вывод требует тщательных научных исследований.

Чиновники Минздрава Трампа планируют включить утверждение о детских смертях в презентацию, которая будет представлена на следующей неделе для влиятельной группы советников CDC, ответственных за новые рекомендации по коронавирусным вакцинам. Эти рекомендации влияют на доступ населения к прививкам и их бесплатность.

Отмечается, что план вызвал тревогу у ряда ученых, которые подчеркивают, что коронавирусные вакцины были тщательно изучены, включая исследования на детях, и опасности именно самого вируса недооцениваются. Сотрудники CDC в июне представили данные той же комиссии по вакцинам, показывающие, что по меньшей мере 25 детей умерли при госпитализациях, связанных с COVID-19, начиная с июля 2023 года, и это число, вероятно, занижено. Из 16 детей, достаточно взрослых для вакцинации, ни один не был привит актуальными вакцинами.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в августе одобрило актуальные коронавирусные вакцины для людей от 65 лет и старше или имеющих факторы риска тяжелого заболевания, но комиссия CDC по вакцинам может скорректировать эти рекомендации. Министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший, известный антиваксер, в мае распорядился прекратить рекомендовать прививки для здоровых детей.

Ранее Министерство здравоохранения и социальных служб США объявило о воссоздании давно бездействующей рабочей группы, чья деятельность была направлена на «повышение безопасности» детских вакцин, закрытой 27 лет назад, выполнив тем самым требование активистов-антиваксеров.