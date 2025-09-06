Директор Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Джозеф Эдлоу заявил о необходимости ужесточения требований к получению гражданства во время мероприятия, организованного Центром иммиграционных исследований в Вашингтоне.

Как сообщает Politico, Эдлоу отметил, что нынешний экзамен слишком простой и позволяет продвигать в иммиграционном процессе тех, кто, по законам США, не должен иметь права на гражданство.

Он подчеркнул, что не выступает за то, чтобы экзамен могли пройти только кандидаты с высоким уровнем образования, однако, по его мнению, тест должен быть более вдумчивым и содержательным.

Также он заявил, что целесообразно было бы попросить соискателей написать эссе на тему того, что значит быть американцем.

Отмечается, что такие изменения в процессе подачи заявления на гражданство вряд ли будут реализованы в ближайшее время. Тем не менее, данные предложения отражают стремление администрации Трампа к более строгой проверке в иммиграционной системе.