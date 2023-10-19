Парламентская комиссия в Бразилии, созданная для расследования штурма Национального конгресса, в среду, 18 октября, выдвинула обвинения против бывшего президента Жаира Болсонару. Его считают виновным в попытке государственного переворота, политическом насилии и криминальном сговоре.

Расследование против Болсонару продолжалось пять месяцев, итоговый отчет занял 1300 страниц. Помимо Болсонару в причастности к штурму Национального конгресса обвиняются еще 60 человек, среди них — бывшие министры и военные. Отчет будет передан в генпрокуратуру Бразилии, ведомству предстоит принять решение о том, выдвигать ли официальные обвинения против экс-президента.

Адвокаты Болсонару назвали отчет «неполным и предвзятым». По их мнению, у бывшего президента не было возможности представить аргументы в свою защиту.

30 октября 2022 года в Бразилии прошел второй тур президентских выборов, на которых с результатом 50,9% против 49,1% голосов победил Луис Инасиу Лула да Силва. 8 января 2023 года сторонники Болсонару, полагавшие, что результаты выборов были подтасованы, устроили штурм президентской резиденции, здания Конгресса и Верховного суда.

В июне судьи Высшего избирательного суда сочли, что экс-президент отчасти несет ответственность за «губительные для демократии последствия» этих действий. В связи с этим ему на 8 лет запретили баллотироваться в президенты. Сам Болсонару отвергает все обвинения. Во время беспорядков он находился во Флориде. (DW)