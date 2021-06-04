Оператор Азербайджанского телевидения Сирадж Абышов (1989 г.р.) и сотрудник «АЗЕРТАДЖ» Магеррам Ибрагимов (Алиоглу) погибли, подорвавшись на мине в Кельбаджарском районе.

Oб этом сообщила сотрудник AzTV Нигяр Этибар.

Было отмечено, что произошедшее является очередным примером армянского вандализма и преступлений, совершенных врагом в отношении гражданских лиц.

Инцидент произошел в селе Сусузлуг Кельбаджарского района.

В ходе инцидента водитель автомобиля Эмин Мамедов и житель села получили ранения.

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