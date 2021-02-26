Донести до мира правду: деятели культуры представили новые ролики о Ходжалинском геноциде

Сегодня в Азербайджане и во многих других странах отмечают 29-ю годовщину Ходжалинского геноцида.

Ряд деятелей, общественных организаций и культурных учреждений представили проекты, посвященные одной из страшных и кровавых страниц современной мировой истории.

Певица AISEL, представляющая Азербайджан на конкурсе «Евровидение» в 2018 году, почтила память шехидов музыкальным видеороликом, созданным в сотрудничестве с общественной организацией VarYox. В ролике отражены трагические события Отечественной войны. Музыка и слова написаны AISEL, а аранжировку и звукозапись осуществил Эмин Карим (STKHA). В композиции звучит кяманча в исполнении Хайяма Мамедова и мугам в исполнении Орхана Гусейнли на слова Вагифа Кехризли. Изображения, использованные в клипе, принадлежат Ситаре Ибрагимбейли, Мелек Байрамлы, Фамилю Махмудбейли, Умиду Бекташу (Reuters), Айвору Прикету (New York Times), Бюлент Киличу (AFP и Getty Images) и агентству Report News Agency. Арт директором проекта выступила известный фотограф Ситара Ибрагимбейли.

Ролик доступен здесь:

Дворец Гейдара Алиева сегодня представил литературно-художественную музыкальную композицию «Xocalı fəryadı». Как сообщили # в пресс-службе дворца, цель проекта — донести до мировой общественности правду о зверских преступлениях, совершенных армянскими агрессорами против мирного населения Азербайджана в 1992 году.

В проекте приняли участие солисты Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов (фортепиано), Джошгун Гадашов (фортепиано), Гусейн Нагиев (кяманча), Пярвиз Аликрамоглу (балабан), Орхан Гусейнов (виолончель), Севиндж Алиева (художник-эбру), Гасан Алекперов (очевидец событий Ходжалы), Амина Шахмурадова (ребенок) и Айтадж Багирли (рассказчик).

Проект представлен на английском языке с азербайджанскими субтитрами.

Ролик здесь:

Министр культуры Азербайджана Анар Каримов посетил открытие выставки, посвященной 29 годовщине Ходжалинского геноцида в Азербайджанском Национальном Музее Искусств. Участники церемонии открытия выставки почтили память жертв геноцида минутой молчания. Представив историческую справку о кровавом преступлении Армении против азербайджанского народа и в целом, всего человечества, министр заявил, что души жертв Ходжалинского геноцида сегодня радуются – Карабах вернулся в состав Азербайджана, азербайджанская армия под руководством верховного главнокомандующего, президента Азербайджана Ильхама Алиева освободила наши земли от оккупации, одержав славную победу над захватчиком. Министр также отметил, что ряд стран уже признали Ходжалинский геноцид, но «необходимо продолжить работу по продвижению этого акта преступления на международной арене и дать ему объективную оценку», — резюмировал он.