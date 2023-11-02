Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян.

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе Службы государственной безопасности.

Было отмечено, что он был разоружен и задержан в селе Гозлудере Кяльбаджарского района в ходе антитеррористических мероприятий локального характера в сентябре этого года.

В ходе следствия Мадат Бабаян в своих показаниях признался, что был участником Ходжалинского геноцида. Он отметил, что 24 февраля 1992 года вооруженными формированиями под руководством подполковника вооруженных сил Армении Аркадия Шириняна по прозвищу «Холостой» были убиты пытавшиеся бежать из Ходжалы в Аскеранском направлении 150 азербайджанцев, большинство из которых составляли старики, женщины и дети.

Бабаян отметил также, что был свидетелем осквернения 26 февраля 1992 года Вамиком Петросяном и Ширином Шириняном трупов убитых азербайджанцев, а также пленения более 100 мирных жителей Ходжалы.

Подозреваемый рассказал, что 26 февраля 1992 года совместно с армянскими вооруженными силами в Ходжалы на перекрестке дорог Ходжалы-Баллыджа-Ханкенди в направлении Ханкенди был выставлен вооруженный пост с целью сокрытия фактов разграбления имущества азербайджанцев и массового убийства, совершенного в городе. Согласно его показаниям, через три дня трупы убитых в Ходжалы азербайджанцев в период его службы на посту были доставлены на трех грузовиках, сброшены в вырытую на левом берегу реки Гаргар примерно в 400 метрах от поста яму.

В ходе следственных мероприятий на месте Мадат Бабаян дал подробные показания о местах совершения преступлений против гражданского населения.

Он также показал места, где лично хоронил трупы азербайджанцев, захваченных и незаконно удерживаемых в школе села Гозлукёрпу и впоследствии погибших в результате жестокого обращения и пыток.