Гражданин Армении Мадат Бабаян признал на скамье подсудимых участие в Ходжалинском геноциде в составе армянских вооруженных формирований.

Как передает Report, на сегодняшнем заседании суда по делу представителей бывшего сепаратистского режима Бабаян подтвердил, что находился в Ходжалы 25 и 26 февраля 1992 года и убивал мирных безоружных азербайджанцев.

«Нас туда привел командир группы Генрик Тамразян. Целью было изгнать азербайджанцев из Ходжалы», — заявил он.

По его словам, действиями в Ходжалы в основном руководил Аркадий Ширинян, известный под прозвищем «Холостой». «Нам же приказы отдавал Ваник Петросян. Именно он приказал стрелять в безоружных людей. Ваник и Аркадий отрезали пальцы живым и уши мертвым», — сказал Мадат Бабаян.

Он также подтвердил, что вооруженные силы Армении прибыли в Ходжалы с оружием, использовали бронетехнику. Бабаян открыто признал, что участвовал в убийстве мирных жителей и добавил: «Мы совершили ошибку».

Бабаян подчеркнул, что лично видел в Ходжалы около 150 тел, среди которых были дети, женщины и пожилые. По его словам, армянские военные собрали тела и вывезли на автомобилях.