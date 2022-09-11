Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал об успехах на фронте. Он сообщил, что до выхода на госграницу на Харьковщине остается 50 километров.

На своей странице в Facebook он также показал фото с результатами работы нескольких подразделений Вооруженных Сил.

«Вооруженные Силы Украины продолжают освобождение оккупированных Россией территорий. С начала сентября более 3000 кв км возвращено под контроль Украины. На Харьковском направлении мы начали продвигаться не только на юг и восток, но и на север. До выхода на государственную границу остается 50 км», — написал Залужный.

«Захват мощных укрепрайонов российских войск, которые они гордо назвали «Москва», «Омск» и «Питер», позволил развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск. Горжусь и благодарен каждому украинскому военнослужащему. Считаю честью сражаться бок о бок с вами. Вечная память павшим в боях за Украину!»,- добавил главнокомандующий ВСУ.