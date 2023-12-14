Председатели госкомитетов национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов заявили, что страны почти завершили процесс согласования границы.

Интервью глав спецслужб двух стран, данное после встречи 12 декабря в городе Баткен (Кыргызстан), опубликовано на YouTube.

По словам Ятимова, комиссии двух стран пришли к принципиальному согласию по более чем 120 километрам границы, что составляет более 90 процентов от общей протяженности границы между двумя странами.

Эти данные подтвердил и глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев.

«Мы согласовали более 90 процентов границы, скоро участки будут описаны и у нас останется несколько участков, которые мы в скором времени тоже завершим.

Общая протяженность границы между двумя республиками составляет 972 километра. С 2002 по 2020 год было уточнено 519 километров. В 2022 году, после двусторонних переговоров президенты Кыргызстана и Таджикистана подтвердили, что договорились в общей сложности о 664 километрах.

Из-за участков с неопределенной границей между Кыргызстаном и Таджикистанов в этой местности время от времени происходят конфликты, которые не раз перерастали в вооруженные столкновения. Самый масштабный из конфликтов произошел в 2022 году.

В начале октября главы спецслужб двух этих стран – Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов – подписали протокол № 44. Содержание документа не было опубликовано, но стороны заявляли, что в случае реализации он решит «все вопросы и проблемы» по границе. (azattyq.org)