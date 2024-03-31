31 марта на служебной территории пограничного отряда «Горадиз» погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС) было зафиксировано нарушение двумя неизвестными государственной границы в направлении из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), в связи с этим были перекрыты все имевшиеся направления для дальнейшего движения нарушителей по границе, а также проведены срочные поисковые мероприятия.

Согласно информации, нарушители границы, двигавшиеся из Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики, были замечены погранотрядом. Однако они не подчинились приказам пограничников остановиться, кинули имевшуюся у них сумку, после чего предприняли попытку скрыться с данной территории.

В соответствии с требованиями закона АР «О государственной границе Азербайджанской Республики» пограничный отряд применил оружие против нарушителей.

Таким образом, один из них получил ранение, а другой побежал обратно, воспользовавшись сложным рельефом местности и неблагоприятными погодными условиями.

Сообщается, что после оказания первой медицинской помощи пострадавший был эвакуирован в Физулинскую центральную районную больницу.

В ходе расследования было установлено, что задержанным является гражданин Ирана Рамазаном Адилли, с вышеуказанной территории было обнаружено и изъято 10 кг 300 г марихуаны.

Кроме того, в результате принятых мер были задержаны житель села Амирзейидли Бейлаганского района Расим Атакишиев (1968 г.р.) и уроженец села Биринджи Шахсевен Рамиль Мухаммед (1999 г.р.), которые зашли на служебную территорию с целью изъятия наркотических средств.

По данному факту совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры Азербайджана проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.