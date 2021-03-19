Десять богатейших людей мира за день потеряли более $23 миллиардов

Состояние десяти богатейших людей мира за четверг упало почти на 23,5 миллиарда долларов на фоне распродаж на фондовых рынках, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time.

Самые сильные потери из десятки понес глава Tesla Илон Маск — его капитал рухнул на 9,9 миллиарда долларов, до 162,1 миллиарда долларов, в итоге он снова ушел на третью строчку рейтинга Forbes. Второе место вернул себе самый богатый человек Европы и владелец Louis Vuitton Бернар Арно — его состояние сократилось на 525 миллионов долларов до 162,6 миллиарда долларов. На первом месте остается основатель Amazon Джефф Безос, но его состояние по итогам четверга тоже заметно упало — на 5,7 миллиарда долларов, до 178,1 миллиарда долларов. На четвертой и пятой строчки рейтинга находятся основатель Microsoft Билл Гейтс (минус 287 миллионов долларов за стуки) и гендиректор Facebook Марк Цукерберг (минус 1,9 миллиарда долларов) соответственно.